Privat børnepasser kimes ned af frustrerede forældre

Politikere vil vende hver en sten



Politikerne i Skanderborg Kommune vil gerne løse problemerne nu og her.

- Vores dilemma er, at vi vil handle hurtigt, men der er en masse hensyn, vi bliver nødt til at tage, siger formand for undervisnings- og børneudvalget, Trine Frengler (S).



Det handler om sikkerhed, ventilation og meget andet, forklarer hun.

Derfor har politikerne indkaldt til et fællesmøde med 60 deltagere for at finde alternative løsninger på udfordringerne med de manglende pladser.

- Samtidig med at vi skal finde nogle hurtige løsninger, så skal det også være nogle ordentlige løsninger, siger udvalgsformanden.