Pas på solen i sommervarmen - ozonlaget over Danmark er faldende

Der er flere faktorer, som er afgørende for UV-indekset. En af de vigtigste er solhøjden, så det er særligt i middagstimerne, man skal passe på ikke at blive solbrændt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Vejret den kommende uge inviterer i høj grad til sommer- og badetøj. Det er kærkomment for de fleste, men man bør være opmærksom på, at solens UV-stråler stadig er kraftige.

Læs også SOSU-elever kritiserer forhold: - Det er grotesk

Torsdag ventes UV-indekset at nå 5,6 i København, og lørdag når indekset 6,0 i hovedstaden. I Syddanmark når indekset en smule højere op, da solen her når højere på himlen.

Verdenssundhedsorganisationen WHO kategoriserer UV-strålingens intensitet efter ovenstående tabel, og Kræftens Bekæmpelse vurderer følgende risiko. Foto: GRAFIK / Kilde: DMI

Forhøjet risiko for at blive solskoldet

UV-indekset kan maksimalt nå cirka syv i Danmark og kun nær midsommer. Når UV-indekset overstiger seks, siges det at være højt. Man kan derfor let blive solbrændt de næste dage, hvor solen skinner fra en næsten skyfri himmel.

Der er flere faktorer, som er afgørende for UV-indekset. En af de vigtigste er solhøjden, så det er særligt i middagstimerne, man skal passe på ikke at blive solbrændt.

Krætens Bekæmpelse anbefaler, at man søger skygge i tidsrummet mellem 12 og 15. Solen er højest på himlen cirka klokken 13.15. Du kan her læse mere om Kræftens Bekæmpelses solråd.

Solopgang med mere for Skagen og Gedser den 6. august 2020. Dagslængden er faldet cirka 2 timer siden midsommer. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Højtryk gør ozonlaget tyndere

En anden vigtig faktor er mængden af ozon over vores hoveder. Ozon nedbrydes i høje luftlag, når et højtryk placerer sig over Danmark. Det er derfor, vi ser et stigende UV-indeks, på trods af at solhøjden er faldende i august.

Højtryk øst for Danmark giver solrigt vejr, men samtidig betyder det høje tryk også at ozonkoncentrationen i høje luftlag er faldende. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Læs også 22-årig dræbt - fundet død i bil