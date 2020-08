Over 50 millimeter regn og flere skybrud - regnvejret fortsætter

Mange steder i landet har man det sidste døgn oplevet lyden af regn, der trommer mod ruderne og perioder, hvor det har regnet endog særdeles kraftigt.

Fra onsdag morgen klokken 6 og frem til torsdag morgen klokken 6, er der faldet over 30 millimeter regn adskillige steder. Endnu mere er der faldet i Herning, hvor der i løbet af de sidste 24 timer er faldet hele 52,8 millimeter.

Til sammenligning falder der 67 millimeter regn i en normal august.

Herefter er der faldet mest i Vejle med 44,2 millimeter, mens der i Mørkøv på Vestsjælland er løbet 42,5 millimeter regn gennem nedbørmåleren.

Forventede nedbørmængder frem til torsdag aften klokken 20. Den regn, der allerede er faldet, er ikke medregnet. Der kan derfor falde yderligere 20 millimeter oveni de store nedbørmængder. Foto: TV 2 Vejret

Derudover er der mindst ti steder, hvor der er faldet mellem 30 og 40 millimeter regn i løbet af det seneste døgn.

Skybrud flere steder

Det har ikke kun regnet i lang tid. Flere steder har regnen også været meget kraftig og faldet i så store mængder på så kort tid, at der har været tale om regulære skybrud.

KRAFTIG REGN OG SKYBRUD Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer

er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer Skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter

er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning. Kraftig regn og især skybrud er ofte forårsaget af tordenbyger. Ved at tælle antallet af sekunder imellem lynet og tordenbraget kan du regne dig frem til, hvor langt væk fra dig lynet slog ned.

Mindst syv steder har der været officielle skybrud siden onsdag eftermiddag, hvor det kraftigste har ramt det centrale Aalborg. Her faldt der på 30 minutter 22,4 millimeter regn. Det næstkraftigste skybrud oplevede indbyggerne i Mørkøv på Vestsjælland, hvor der er faldet 21,9 millimeter regn på en halv time. Onsdag aften faldt der i Vejle 21,7 millimeter regn på 30 minutter i forbindelse med et skybrud.

Derudover har der været skybrud i både Herning, Karup, Aarhus og Kalundborg - alle steder, hvor der er faldet over 15 millimeter regn på 30 minutter.

Lavtryk er skyld i regnen - og kan give yderligere 20 millimeter

Årsagen til den kraftige og langvarige regn skyldes et for årstiden kraftigt lavtryk, der siden tirsdag aften har påvirket vejret over Danmark. Onsdag faldt der over 30 millimeter i den syd- og vestlige del af Jylland, og det er samme lavtryk der torsdag morgen giver regn over Sjælland.

Regnvejret bevæger sig i en spiralerende bevægelse mod uret rundt om lavtrykket, og da selve lavtrykket kun langsomt bevæger sig mod øst, når det at regne længe over de samme områder.

Fra sidst på formiddagen begynder regnen efterhånden at dø ud, men der kan fortsat falde regn i de sydøstlige egne indtil først på aftenen. Foto: TV 2 Vejret

Derfor kan der falde yderligere 20-25 millimeter over dele af Vest- og Sydsjælland indtil torsdag aften. Nogle steder kan man ende med at have fået 60 og 70 millimeter regn i løbet af et døgn. I løbet af torsdagen vil regnen dog aftage i intensitet, så der efterhånden kun vil være tale om let regn og perioder med opholdsvejr.

I Jylland kan man derimod se frem til en ganske hæderlig torsdag, hvor det primært vil holde tørt, mens solen i perioder kan skinne.

Den største mængde nedbør i løbet af ét døgn i 2020, er 72,6 millimeter, hvilket faldt over Usserød 19. august, i forbindelse med et ekstremt kraftigt skybrud.

Lavtrykket har også givet kraftig blæst til den sydlige del af landet. Mest blæsende har det været på Rømø, hvor middelvinden har nået hård kuling med 18,4 meter per sekund, mens vindstødene samme sted nåede stormende kuling med 22,8 meter per sekund. Storm starter ved 24,5 meter per sekund.