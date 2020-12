Opsporingen af smittede danskere sakker mere og mere bagud

Torben Mogensen mener ikke, at svaret er at kaste flere penge efter smittesporingsenheden og udvide medarbejderstaben.

- I stedet bør man for eksempel sørge for endnu flere lyntest og opfordre smittede danskerne til selv at kontakte dem, de kan have givet coronavirus videre til, siger han.

Selv om der ofte er blevet sat spørgsmålstegn ved kvaliteten af lyntest, er de et godt valg i netop smitteopsporingen, lyder det fra speciallægen. For lyntest er gode i begyndelsesfasen, kort efter man er blevet smittet og har mest virus i svælget.

Ansatte bedt at om droppe kontaktforsøg

Afsløringen af den haltende smitteopsporing kommer, efter at Berlingske torsdag skrev, at ansatte i smitteopsporingsenheden var blevet bedt om at fravige de officielle retningslinjer og droppe kontaktforsøg.

Ansatte i smitteopsporing bedt om at droppe kontaktforsøg

I praksis betød det, at ansatte skulle springe kontaktforsøg til coronasmittede over, så hver borger kun fik ét opkaldsforsøg i stedet for tre, før man opgav at få fat i borgeren. I dagene efter den nye instruks kunne de ansatte derfor lukke et stort antal sager.