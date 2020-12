Højt smittetal i lyntest kan skyldes forskellige testgrupper

Sådan lyder det fra Eskild Petersen, der er adjungeret professor ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet.

- Der har været en stor stigning i ventetider i det offentlige på det seneste, hvor der nogle steder er op til 14 dages ventetid på en test.

- Derfor kan man godt forestille sig, at folk, der virkelig føler, at de har udsat for smitterisiko, ikke vil vente og derfor er mere tilbøjelige til at tage en lyntest hos Falck.

- Det kan forklare, hvorfor flere bliver testet positivt hos Falck, fordi de testede har en større risiko for at være smittet end dem, der affinder sig med, at de må vente nogle dage på at komme til i det offentlige.