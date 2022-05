Østjyllands dyreste og billigste sommerhusområder ligger bare 40 kilometer fra hinanden

Derudover kan det i disse områder betale sig for køberne at istandsætte deres sommerhuse, og de har pengene til at gøre det.

Danskere, der vælger at købe sommerhus i landets billigste sommerhusområder, karakteriserer Mira Lie Nielsen anderledes.

- I Eskebjerg handler det måske mere om bare at få et sommerhus og et fristed og ikke om alt det, der ligger udenom, fortæller hun.

Forskellen på Jylland og Sjælland

Fire af de billigste sommerhusområder befinder sig i det nordlige Jylland. Og det skyldes blandt andet afstanden til København, siger Mira Lie Nielsen.

- Basalt set handler det om, at landets største by er et trækplaster for folk med den højeste indkomst og de højest uddannede. De største virksomheder har hovedkontorer der, forklarer hun.

Samtidig har den stigende urbanisering ført til, at der er ekstra tryk på prisen på ejendomme i og omkring de største byer, lyder det.