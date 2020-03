Østjyder fanget i ø-paradis på grund af coronavirus

Flere danskere kan i øjeblikket ikke forlade Maldiverne på grund af coronavirus. Det oplyser Udenrigsministeriet i en mail.

Det er usikkert, hvor mange danskere der er tale om.

Læs også Anette så unge rasere bibliotek: - De harker snot, ryger og drikker vodka

Udenrigsministeriet skriver otte personer, men TV 2 er i kontakt med en dansker ved navn Michael Friis, der lige nu befinder sig på Maldiverne, og han kan fortælle, at de er ni danskere.

- Vi har det alle godt, men vi er trætte af, at vi ikke kan komme hjem, siger Michael Friis, der til dagligt bor i Aarhus.

Coronavirus 2019-nCoV er kan smitte ved tæt kontakt mellem mennesker. Foto: Colourbox / TV 2 Grafik

Den svenske avis Aftonbladet skrev lørdag, at flere end 40 svenskere ikke kunne komme hjem fra øen Kuredu i Maldiverne.

Kan bevæge sig frit rundt

Øen er blevet isoleret, efter at to hotelansatte er blevet smittet med coronavirus. De er angiveligt blevet smittet af en italiener, som har været på øen, men først er blevet testet positiv efter sin hjemkomst.

Læs også Ny drive-in-test for coronavirus er åbnet: Sådan fungerer det

Det er også på denne ø, som Michael Friis befinder sig.

- Vi kan bevæge os frit rundt på øen, men dykkercenter med videre er lukket ned og alle bådture og udflugter er aflyst, fortæller han.

Ville gerne have været hjemme

Michael Friis og hans familie, der tæller kone, tre voksne børn og en svigerdatter, skulle have rejst hjem søndag, men kan nu se frem til at blive på øen på ubestemt tid.

- Det er selvfølgelig ikke det værste sted at være fanget, men vi ville gerne have været hjemme, og så er det selvfølgelig også ubehageligt, at der er usikkerhed om, hvornår vi kan komme det, siger han.

Danmark har ikke nogen ambassade på øgruppen, men ambassaden i New Delhi i Indien følger situationen tæt.

Læs også Kira er skræmt - frygter at dø af corona-virus

Maldiverne ligger i Det Indiske Ocean. Øgruppen består af knap 1200 øer, hvoraf cirka 200 er beboede.

En stor del af landets indtægter kommer fra turisme.