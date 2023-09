Narkobaroner spreder frygt i toppen af shippingbranchen

Så sent som tirsdag deltog et panel af specialister i bekæmpelse af narkosmugling ved konferencen European Shipping Summit.

Men narkobaronerne er nu så skruppelløse, at selv folk i toppen af de virksomheder, organisationer og myndigheder, som bekæmper den ulovlige handel, frygter at udtale sig offentligt.

Vedkommende fortæller videre, at narkoen først og fremmest ankommer til Europa via store havne som Rotterdam i Holland.

Smuglerne er nu så voldelige, at det kan være farligt at tale offentligt om problemet, lød det. Så panelet udtalte sig kun under forudsætning af, at de ikke bliver nævnt ved navn. TV 2 er dog bekendt med deres identitet.

Men for nylig er flere opsigtsvækkende historier også kommet op til overfladen i danske havne.

I juni kunne TV 2 fortælle, hvordan internationale smuglere dumper kokain i dansk farvand, inden hollandske bomtrawlere fisker det op og bringer det i land i Danmark.

Efterfølgende har blandt andre Berlingske afdækket, hvordan den berygtede rockergruppe Hells Angels er rykket til havnen i Aarhus.

- Efterhånden kan de (narkokartellerne, red.) købe sig til hvad som helst, og det gør de. Vi ser, at niveauet af vold er stigende, så det er temmelig voldsomt og svært for rederierne at håndtere, siger BIMCO-medarbejderen.

Truer, kidnapper og dræber havnearbejdere

Samtidig fortæller den ansatte i BIMCO, at bagmændene i højere grad går efter folk i shippingbranchen.

Det gælder først og fremmest havnearbejdere, som kan hjælpe dem med at snige stofferne ombord på skibe, men også administrative medarbejder og dem, der beskæftiger sig med sikkerhed på havnene.

Det er nemlig ikke hvem som helst, der bare kan slentre ind i en stor containerhavn – og derfor har de brug for medsammensvorne bag de høje hegn.

- Det er klart, at hvis man får tilsendt et billede af sin familie foran ens hus med besked om, at de bliver henrettet, hvis ikke man makker ret, så er der jo mange, der vil være tilbøjelige til at gå i ledtog med smuglerne, fortæller medarbejderen.

I januar fortalte France24 blandt andet, hvordan havnearbejdere i den franske containerhavn Le Havre bliver afpresset, kidnappet og dræbt af smuglerne.

I juni 2020 blev havnearbejder og fagforeningsmand Allan Affagard fundet død i Le Havre.

Natten forinden blev han bortført af tre maskerede mænd, efter at han var gået til politiet med en ”truende besked”, han havde modtaget.

- Det er et massivt problem, men det er svært for rederierne at håndtere netop på grund af sikkerhedsproblemerne forbundet med det, fortæller BIMCO-medarbejderen.

Organisationer peger på myndighederne

Derfor forsøger BIMCO også at ”engagere europæiske myndigheder” mere i at tage hånd om den illegale trafik.

Herhjemme mener interesseorganisationen Danske Rederier også, at det først og fremmest er myndighedernes opgave at bekæmpe narkokartellerne.

Det fortæller Nina Ports, direktør for klima, miljø og sikkerhed:

- Men man gør alt, hvad man kan for at samarbejde med myndigheder. Jeg tror ikke, at der er nogen, der er mere interesserede i at dæmme op for narkosmuglerne end rederierne.

Derfor ønsker Danske Rederier sig også, at vigtige danske havne ved lov sidestilles med lufthavne.

Det vil nemlig medføre grundigere baggrundstjek af havnenes ansatte.

- Så kan man måske sikre, at personer med forbindelser til organiseret kriminalitet ikke kan arbejde i danske nøglehavne, siger Nina Porst.

Hvad angår sikkerhedsrisikoen for folk i toppen af shippingbranchen, er direktøren ikke selv videre nervøs.

- Måske er det, fordi jeg selv er tilpas fjern fra selve operationen. Det er super ubehageligt, at folk skal frygte for deres sikkerhed, og det sætter en fed streg under, hvad blandt andre rederierne er oppe imod, siger hun.