Minister beder styrelse rette 'åbenlyse fejl'

- Vurderingsstyrelsen er gået i gang med at analysere på den omtalte gruppe (de 68.000, red.), og hvis der er nogle af dem, der har åbenlyse fejl, skal det selvfølgelig rettes, lyder det.

Det har fået skatteminister Jeppe Bruus (S) til at bede Vurderingsstyrelsen om at gå i gang med at rette de "åbenlyse fejl".

Men for 68.000 hjem var det ikke retfærdighed, de kom i tanke om, da de tjekkede deres nye vurderinger.

Mandag kom de længe ventede ejendomsvurderinger, som ifølge partierne bag skal sikre et mere retfærdigt boligskattesystem blandt de 1,8 millioner danske husejere.

Fra 660.000 til 32 milloner kroner

Her på TV2 Østjylland har vi tidligere beskrevet, hvordan Jette Brams lille ejendom på lidt over fire hektar ved Nimtofte er steget vildt. Grundværdien har indtil nu lydt på på 660.000 kroner. Men ifølge den nye vurdering er værdien nu over 32 millioner kroner.

- Jeg troede først, at jeg havde tastet forkert, at jeg enten havde tastet adressen ind til Lübker Golf & Spa Resort eller Djurs Sommerland. Det må jo være dem, der har jord for de penge, sagde Jette Brams forleden.



Kontakt styrelse, hvis du skal flytte

Jeppe Bruus oplyser, at borgere, som er midt i et salg eller andet, hvor de nye vurderinger kan påvirke privatøkonomien, ikke skal forvente lang ekspeditionstid på at få rettet fejlen, hvis man henvender sig til Vurderingsstyrelsen.

- Der er ikke tale om måneder, men hvor mange dage kan jeg ikke svare på her, siger Jeppe Bruus.

Han tilføjer, at ingen borgere skal komme i klemme i de nye vurderinger.

- Hvis man står i en situation, hvor man køber, sælger eller laver en stor ombygning, skal man selvfølgelig rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen, hvis man opdager fejl.

Ikke alle er fejl

En ejendomsvurdering består af to dele: ejendomsværdien samt grundværdien.

Grundværdien er den rene værdi af grunden, mens ejendomsværdien dækker over både grunden og boligen.

Derfor har det også skabt forvirring blandt mange af de 68.000 boligejere, som har fået en grundværdi, der er højere end ejendomsværdien.

Det er dog langt fra alle de 68.000 boligejere, som skal forvente at få deres vurderinger ændret.

Ifølge Claus F. Houmann, der er underdirektør i Vurderingsstyrelsen, tager de nye vurderinger af grundværdien afsæt i grundens "fulde økonomiske potentiale", sagde han onsdag til TV 2.

Det betyder, at Vurderingsstyrelsen tager hensyn til, om der eventuelt kan bygges en etageejendom på grunden, eller om den kan udstykkes, lyder forklaringen fra underdirektøren.

Det nye system, som netop er taget i brug, skulle oprindeligt have været køreklart i 2021.

Tidsfristen er dog gang på gang blevet skubbet, og det nye vurderingssystem bliver nu først en realitet i 2024.