Målmandens familietragedie - sønnens far valgte livet fra

At tale om selvmord er ofte et tabu. Hvorfor har du lyst til at fortælle jeres historie?

- Netop fordi, det er ikke så mange, der taler om det!

- Selv om det ikke var min far eller bror, så er det kommet virkelig tæt på, fordi det er mit barns far. Det kommer jo til at have konsekvenser for resten af vores liv. Det kommer til at følge med for altid.

- Tobias skulle spille en håndboldkamp noget tid efter, og her scorede han sit første mål. Jeg kan huske, at jeg tænkte; det her er hans far bare ikke til at opleve. Det kan være sådan nogle små ting, hvor jeg synes, det er voldsomt, at hans far ikke er her.

Fortsat et vigtigt emne i familien

Selvom Tobias i det store hele har taget den voldsomme tragedie pænt, så er der ingen tvivl om, at faderens pludselig død fortsat er et vigtigt tema hos den lille familie i Kjellerup. Især fylder det meget hos Stine Bonde, hvordan hendes nu 13-årige søn på sigt vil blive påvirket af oplevelsen.

- Der er jo ikke skrevet noget om, hvordan man skal reagere i sådanne situationer. Mennesker reagerer også forskelligt, og der kan være ting, der kommer op til overfladen, når han bliver ældre. Men vi er bare nødt til at arbejde med dét, som vi kan arbejde med, og vi kan ikke fokusere på dét, vi ikke kan gøre noget ved.