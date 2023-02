Lars Boje vil ændre på én ting, når han bliver formand

Og det er med udgangspunkt i dén kærlighed, at Nye Borgerlige har en stram udlændingepolitik – noget Lars Boje ikke har planer om at ændre på, lyder det:

Baglandet skal i spil

Grundlæggende agter Lars Boje, der er valgt her i Østjyllands Storskreds, at føre videre på det poliske fundament, Pernille Vermund har bygget. Adspurgt om noget vil ændre sig med ham som formand, lyder svaret:

- Jeg kommer ikke til fundamentalt at lave om på politikken, slet ikke før jeg taler med folketingsgruppen.

Dog ønsker Lars Boje at bringe baglandet mere i spil, fordi "der er så mange gode mennesker, som danskerne skal kende", lyder det.

Og så er han sikker på, at han er manden, der kan samle partiet.

Det er dog langt fra alle, der har den opfattelse.

Kan ikke se sig under Bojes ledelse

Efter det stod klart, at Lars Boje ville blive ny formand for partiet, har flere meldt sig ud i protest. Blandt andet skiftede det nyvalgte folketingsmedlem Mikkel Bjørn Sørensen til DF, fordi han ikke kunne se sig selv i Nye Borgerlige under Bojes Ledelse.

Også en lokalformand samt formanden og næstformanden for ungdomspartiet har forladt Nye Borgerlige.

Sidstnævnte, Mitchel Oliver Vestergaard, skriver i et Facebook-opslag, at Lars Boje kommer til at stå i spidsen for "ultraliberalisme, systemkritisk tenderende til sølvpapirshatisme ja, sågar åndløshed og intellektsanæmi".