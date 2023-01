Aarhus-bagland støtter Lars Boje Mathiesen

- Jeg synes, det er at sætte nogle ord på noget af det, han er bedst til. At sætte fokus på nogle af de problemer, almindelige borgere oplever mod systemet. At han har været dygtig til det, det er ikke solorytter, siger Henrik Arens.

'Min grundlæggende konklusion er, at jeg ganske enkelt ikke kan se mig selv i partiet under Lars Bojes ledelse – hans øvrige evner og kompetencer til trods,' skrev Bjørn blandt andet om sin afgang.

Også partiets ungdomsafdelings formand, Malte Larsen, meldte sig tirsdag ud på grund af udsigten til den nye formand.

'Derudover mener jeg ikke, at Lars Boje på et personlighedsmæssigt plan egner sig til at være formand for et politisk parti. At være formand kræver, at man kan samle gruppen og udstikke en fælles retning, hvor alle føler sig hørt og repræsenteret,' skriver han blandt andet på Facebook.

- Jeg synes, det er lidt overvurderet, hvor mange der melder sig ud. Du har et folketingsmedlem, der har meldt sig ud, fordi han ser større karrieremuligheder et andet sted, og så er der to ungdomspolitikere, der er hans gode venner, der følger med, siger Henrik Arens.

Lokalformænd i Herning og Holstebro meldte sig også ud af partiet.

- Jeg gider sgu ikke mere. Jeg er slidt, jeg er ked af det, og jeg er træt. Jeg kan ikke længere have hele mit hjerte med i det, fordi der har været så meget intern fnidder i partiet og dårlig stemning, sagde Helle Lillelund, som indtil tirsdag var konstitueret formand i partiets lokalforening i Holstebro, til TV 2.

Efter deadlinen onsdag var Lars Boje Mathiesen den eneste formandskandidat i Nye Borgerlige. Der er til gengæld kampvalg om næstformandsposten.

Boje Mathiesen er valgt til Folketinget i Østjyllands Storkreds og tidligere byrådsmedlem i Aarhus for først Liberal Alliance og siden Nye Borgerlige.