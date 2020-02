Kraftigt blæsevejr rammer Østjylland - kan give vindstød af orkanstyrke

Store bølger og høj vandstand i Løkken 10. februar. Et nyt kraftigt blæsevejr rammer Danmark i løbet af det næste døgn. Foto: Gunnar Husebø / Privatfoto

Selvom det er mindre end en uge siden, at vi blev ramt af den første februarstorm i to år, er der igen udsigt til et meget kraftigt blæsevejr.

Flere meget kraftige lavtryk over Nordatlanten sender fronter med regn og blæst ind over Danmark både lørdag og søndag - og især natten til søndag og søndag formiddag bliver det særdeles blæsende.

Der er fortsat usikkerhed om, hvor blæsende det bliver, men der er risiko for vindstød af storm og stærk storm flere steder.

Det kraftige vindfelt nærmer sig den jyske vestkyst i løbet af lørdag aften, hvor der efterhånden kan komme vindstød af stormstyrke - og sidenhen også stærk storm. Stærk storm er vindstyrken over storm, men under orkan, som begynder ved 32,7 meter per sekund.

Derfor har TV 2 Vejret udsendt varsel om vindstød af stærk storm i store dele af Jylland og vindstød af stormstyrke i resten af landet.

TV 2 Vejret har udsendt varsel om vindstød af storm og stærk storm gældende fra sent lørdag aften i Vestjylland. Varslet kan blive justeret indtil søndag morgen. Foto: TV 2 VEJRET

Også masser af regn

Hele natten og frem til først på eftermiddagen søndag kan der komme vindstød af stærk storm langs den jyske vestkyst. Visse vejrmodeller viser endda, at vindstødene kan nå orkanstyrke en overgang søndag fo

Længere inde over Jylland kan der også komme vindstød af stærk storm - og her kan de kraftige vindstød forekomme frem til søndag eftermiddag.

Når den kraftige blæst når frem til den østlige del af landet, vil vindstødene højst nå stormstyrke - hvilket dog fortsat er kraftig vind.

Forventede vindstød ved midnatstid natten til søndag. Langs hele den jyske vestkyst kan der komme vindstød af stormstyrke. Foto: TV 2 VEJRET



De kraftige middelvinde vil ramme Vestkysten, hvor der en overgang kan måles stormende kuling.

Fredag eftermiddag viste enkelte modeller, at der kunne forekomme regulær storm langs Vestkysten, og det er for tidligt at udelukke, at det kan ske.

Udover kraftig blæst vil der også falde masser af regn, ligesom usædvanlig varm luft for årstiden en overgang kan give 12-13 graders varme i den sydøstlige del af landet søndag eftermiddag og aften.

Forventede vindstød søndag formiddag klokken 10. Der kan forekomme vindstød af stærk storm langs dele af den jyske vestkyst, og en kort overgang måske endda vindstød af orkanstyrke. Foto: TV 2 VEJRET



Efterfølges af høj vandstand

I kølvandet på det kraftige blæsevejr vil der mandag kunne forekomme høj vandstand i Vadehavet, langs den jyske vestkyst og senere også i Limfjorden, når store mængder vand presses ind mod kysterne fra Nordsøen.

De præcise detaljer vedrørende vandstanden er dog fortsat noget usikre.

Vi skal blot tilbage til sidste søndag, før Danmark senest blev ramt af storm.

Det skete, da middelvinden nåede 25,1 meter per sekund ved Blåvandshuk og 24,5 meter per sekund ved Kegnæs på Als. Stormen sidste søndag var vinterens anden storm - og den første i februar i to år.