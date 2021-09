Kraftige byger og vindstød af stormstyrke over landet - og det bliver ved

Det mærker man især over den sydlige del af Danmark, hvor der torsdag morgen er målt vindstød af stormstyrke. Kraftigste vindstød er målt ved Kegnæs på Als, hvor der er registreret vindstød på 27,2 meter per sekund. Samme sted har middelvinden nået 20,7 meter per sekund, hvilket er meget tæt på stormende kuling, der begynder ved 20,8 meter per sekund.

Regn og rusk fortsætter i dele af Danmark

De næste timer vil lavtrykket bevæge sig lidt mod øst og nordøst, og den kraftige blæst vil brede sig til en større del af de sydlige egne. Især over det sydfynske øhav, over Smålandsfarvandet og sidenhen over Storebæltsregionen og ved Bornholm kan der komme vindstød af stormstyrke. Derfor har TV 2 Vejret udsendt varsel for vindstød af storm i de områder, der kan ses på kortet.