Slut med sommerligt vejr - nu bliver det efterår

Islandsk lavtryk sender vådt og blæsende vejr ind over Danmark

At vejret på den måde skifter gear, skyldes et lavtryk, der de kommende dage holder parkeret oppe omkring Island, der åbner for en motorvej af lavtryk og fronter med regn og blæst til Danmark.

Allerede onsdag nærmer det første lavtryk sig fra vest, som ventes at give en særdeles våd onsdag til især de østlige egne.

Herefter står det ene regnvejr efter det andet i kø, og det giver et par grå og meget våde dage både torsdag og fredag. Inden ugen er omme, kan der lokalt være kommet op til 90 millimeter regn