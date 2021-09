Koldere men stort set tørt vejr på vej

Omslaget fra det nuværende lavtryksprægede vejr, som har givet 50 til 60 millimeter regn på de mest udsatte steder, finder sted fredag. Her kan der stadig falde lidt regn hist og her, men så ser det ellers stort set tørt ud på lidt længere sigt.

Efterårstegn kan vise sig i den kølige luft

Undtagelsen er områderne omkring Østersøen. Her kan der nemlig komme spredte byger, og de mest udsatte steder er Bornholm, Møn, Falster og Lolland samt det Sydfynske Øhav og Als.

At man her kan få byger, er et klassisk efterårstegn og skyldes, at det endnu lune hav i Østersøen varmer de nederste luftlag op og sender dem til vejrs i den kolde østenvind, som kommer til at blæse hen over Danmark, og derved bliver der dannet bygeskyer.

Forklaringen på, at det bliver koldere, men samtidig holder stort set tørt i resten af landet er, at et højtryk kommer til at dominere vejret over Skandinavien de kommende fem dages tid.