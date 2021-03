Hver tredje dansker vil sige nej til AstraZeneca-vaccine, viser ny måling

I målingen, som tager udgangspunkt i 1053 repræsentativt udvalgte danskere, svarer en tredjedel af de adspurgte desuden, at de er blevet mere skeptiske over for at blive vaccineret mod covid-19.

Samtidig foretrækker et overlegent flertal at få tilbudt vaccinen fra Pfizer og Biontech i stedet for nogle af de øvrige tilgængelige vacciner.

Hele 61 procent af de adspurgte vil helst have deres vaccine, mens nul procent siger, at de foretrækker vaccinen fra AstraZeneca.

Har været på pause i to uger

I snart to uger har vaccinen fra AstraZeneca været taget ud af brug i Danmark, efter de første meldinger om en mulig mistanke om dødsfald kom frem.

Mens en lang række lande allerede er begyndt at bruge AstraZenecas vaccine igen, har Danmark, Sverige og Norge insisteret på at holde vaccinen på pause. Det er, selvom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler at bruge vaccinen.