Hest løb løbsk på julemarked - kvindelig kusk død

Ifølge Østjyllands Politi faldt kusken af hestevognen, hvor der sad tre personer, og slog hovedet mod asfalten.



Der blev ydet livgivende førstehjælp på stedet, men kvindens liv stod ikke til at redde.

Det er endnu uklart, hvad der præcist forårsagede ulykken, men ifølge vagtchef Jess Frederiksen fortæller et øjenvidne, at skyklapperne faldt af hesten, hvorefter den stejlede og satte i galop.

Erfaren kusk

Arrangøren af julemarkedet i Aarhus, Anna Lund, bekræfter over for TV 2, at det var er en kvindelig kusk, der var involveret i ulykken.

- Kusken havde mange års erfaring med netop at køre hestevogn i større byer. Det er desværre en helt forfærdelig kombination af uheld, der gjorde, at hesten løb løbsk.

- Det er en tragisk hændelse, som vi er ekstremt kede af, siger hun til TV 2.

Ifølge Anna Lund kom yderligere én kvinde lettere til skade i forbindelse med den væltede hestevogn.

Julemarkedet blev lørdag lukket ned som følge af ulykken, skriver Lokalavisen Aarhus.

Ifølge Anna Lund bliver julemarkedet på Store Torv i Aarhus genåbnet søndag.