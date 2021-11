Kræver strammere regler efter to dødsulykker med hestevogn

- Jeg mener, at forsikringsselskaberne skal stille krav om, at kusken skal dokumentere sin erfaring, og at hesten skal være minimum seks år, før man kan få en kaperforsikring (forsikring ved hestevognskørsel, red.), siger Erling Larsen, der er formand for Dansk Køre Forbund.

- Det kan være med til at sikre, at både kusk og hest har den ro, der skal til for at køre hestevogn i større menneskemængder.

Sådanne krav stilles ikke, hvis man vil have en kaperforsikring i dag.