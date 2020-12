Eksperter om "kritisk høje" tal: - Vi bør aflevere julegaverne på dørtrinnet

- Folk skal til at indstille sig på, at den nedlukning, der starter 25. december, fortsætter ind i januar, hvis det her ser lige sådan ud 3. januar, siger Jan Pravsgaard Christensen.

- Vi når ikke at knække kurven så afgørende, at vi kan skrue ned for dem. Vi kommer til at fortsætte et stykke ind i vinteren, siger Hans Jørn Kolmos.