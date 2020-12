250.000 danskere kan blive vaccineret på to måneder

Det har tidligere været fremme, at når der efterhånden kommer større mængder af vaccinen til Danmark, så vil de blive fordelt ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal.

Sundhedsstyrelsen vil over jul og nytår sende et brev via e-boks til alle borgere over 18 år. Her vil man blive informeret om den kommende vaccine.

Onsdag udtalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at Danmark forhåbentlig kan begynde de første vaccinationer i dagene efter jul.