Ekspert spotter positiv tendens i danskernes påskeadfærd

- Selvom tallene ikke er lige så høje, som vi havde frygtet, så kan man sige, at det netop var i november, at smitten i anden bølge for alvor tog fart.

Her er danskernes mulighed for og velvilje til at lade sig teste en afgørende forskel.

- Det er i høj grad med til at bryde mange af de smittekæder, der opstår, siger han.

I juledagene, hvor smitten var høj, lå tallene noget højere. Her lå tallet over flere dage på mere end fire kontaktpersoner i gennemsnit blandt respondenterne.

Danskernes tålmodighed er ved at løbe ud

HOPE-projektets data viser, at danskernes opmærksom på at undgå steder med mange mennesker, er faldende. Et udtryk for "generel metaltræthed", mener eksperten.