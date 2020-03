Dronningen taler til nationen i aften: - Det er historisk

Tirsdag klokken 20 taler dronning Margrethe til danskerne fra Fredensborg Slot.

Det er den alvorlige situation med udbredelsen af coronavirus, der har fået majestæten til at gå på tv.

Talen bliver historisk for både dronningen og danskerne. Det er nemlig aldrig sket før, at dronning Margrethe har holdt en tv-transmitteret tale om en konkret situation for Danmark.

Det fortæller kongehusekspert og historiker ved professionshøjskolen Absalon Lars Hovbakke Sørensen.

- Det er meget usædvanligt. Det sker aldrig, at dronningen går på og holder en direkte tale til nationen. Jeg kan ikke huske, at det før er foregået. Det er historisk, siger han og uddyber:

- Det siger noget om, hvor alvorlig situationen er.

I de 48 år, dronning Margrethe har været regent, har danskerne kun oplevet hende holde direkte taler til nationen hver nytårsaften klokken 18. Foto: Keld Navntoft / Scanpix

Alle arrangementer aflyst

Kongehuset har i forvejen aflyst alle planlagte aktiviteter i april i forbindelse med majestætens 80-års fødseldag.

I den forbindelse udtalte dronningen sig i en pressemeddelelse 12. marts:

- Danmark og verdenssamfundet står netop nu i en meget vanskelig situation. Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor. Jeg appellerer derfor til, at vi alle følger regeringens og myndighedernes anvisninger og passer på hinanden.

Hvad vil hun sige?

Hvad dronningen præcist kommer til at sige i talen, vides endnu ikke, men ifølge kongehusekspert Sebastian Oldén-Jørgensen, er det højst sandsynligt, at hun kredser om disse to emner:

- Hun kan sætte ord på vores følelser og give udtryk for sin medfølelse, og så kan hun formane os til at passe på hinanden, udtaler han.

De seneste dage har der været adskillige daglige pressemøder med både statsministeren, sundhedsministeren, erhvervsministeren med flere.

Alligevel har det en helt særlig betydning, at det nu er dronningen, der går på, mener Lars Hovbakke Sørensen.

- Det er noget specielt, når det er statsoverhovedet, der taler, især fordi hun ikke har talt før i andre anledninger.

Kong Harald og dronning Sonja har opholdt sig i deres hjem, siden de ankom fra deres rejse i Jordan. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dronning Margrethe bliver ikke den første regent, der taler direkte til sin nation om corona. For få dage siden udgav det norske kongehus en video, hvor kong Harald talte til befolkningen fra sit hjem.

Her er både han og hans hustru dronning Sonja i frivillig hjemmekarantæne, efter et nyligt besøg i Jordan.