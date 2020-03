Dronningen: Nu skal vi bryde smittekæde

I en historisk tale til nationen opfordrede dronning Margrethe danskerne til at bryde den smittekæde, corinavirussens udbrud har startet.

Fra Fredensborg Slot sagde hun, at ”coronavirussen er en farlig gæst”, og at smitten går videre ”i en lang og skræmmende kæde”.

- I den kæde vil mennesker dø. Et barn kan miste sin bedstemor - en datter sin far, en hustru sin mand. Venner vil pludselig ikke være der mere. Det er den kæde, vi skal bryde, og som vi kan bryde, sagde dronning Margrethe.

Folk samles om deres tv for at lytte til dronningen.

- Kan blive afgørende for udviklingen

Talen blev vist klokken 20, en time efter statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøde, hvor det blev bebudet, at regeringen forbyder forsamlinger med flere end ti personer og lukker butikker, centrer og cafeer.

Til de nye tiltag sagde dronning Margrethe, at ”vi må hver især gøre noget”.

- Hvad vi gør, og hvordan vi handler i disse dage kan blive afgørende for, hvordan situationen udvikler sig i de nærmeste uger, sagde hun.

Tankeløst og hensynsløst

Henover weekenden blev det bemærket, at danskerne forsamlede sig i solskinnet, og at der var fest flere steder. Det er efterfølgende blevet kritiseret, og Mette Frederiksen henvendte sig på pressemødet til særligt de unge og sagde, at det er afgørende, at deres sociale liv sættes på pause i en periode.

Dronning Margrethe nævnte de unge, men sagde også, at ”man ser stadig grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen.”

- Nogle holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst, og det er først og fremmest hensynsløst, sagde Dronningen.

I farens stund holder vi sammen

Til sidst i talen sendte dronning Margrethe sin medfølelse til de efterladte og sine tanker til dem, der er blevet syge og til de pårørende.

Hun takkede sundhedspersonalet, beredskabet, forsvaret, politiet, butiksansatte, chauffører og alle andre, der holder nødvendige funktioner i samfundet i gang.

- I farens stund holder vi sammen. Det ligger dybt i os mennesker. Det falder os også naturligt her til lands. Denne gang skal vi vise sammenhold ved at holde afstand, sagde hun.

- Det er helt naturligt, at vi er bekymrede. Men lad os sammen skabe nyt håb i en svær tid. Mine tanker går til hver enkelt her i landet med ønsket om håb og fortrøstning og godt mod.