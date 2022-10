Dokumentar afslørede svigt: Sådan går det på skandaleramt plejehjem i dag

Hun bor på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Det er det plejehjem, der for lidt over to år siden blev landskendt, da TV 2 i dokumentaren ’Plejehjemmet bag facaden’ med skjult kamera dokumenterede massivt omsorgssvigt over for den nu afdøde Else Marie Larsen.

Familien til Else Marie Larsen havde indvilliget i at opstille de skjulte kameraer i Else Marie Larsens lejlighed. Sidenhen er flere plejere blevet sigtet for overtrædelse af straffeloven.

I dokumentaren så man, hvordan flere af de anonymiserede ansatte på Kongsgården bevidst undlod at skifte ble på Else Marie Larsen, og hvordan plejerne lod den 90-årige demente kvinde hænge i en loftslift i syv minutter, selvom Else Marie Larsen gentagne gange udtrykte stærke smerter og ville sættes ned. Else Marie Larsen døde i starten af maj i år.

Ledelsen på plejehjemmet er i dag skiftet ud. Det samme er flere af de ansatte.

TV 2 besøger plejehjemmet en morgen for at se, hvordan forholdene er blevet ændret efter dokumentaren. Ruth Stenfeldt Jensen har samtykket til, at TV 2s journalister må være med inde hos hende.