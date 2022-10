Farvel til direktør for udskældt område

På sit møde onsdag har Aarhus Byråd godkendt, at direktøren for sundhed og omsorg, Hosea Dutschke, fratræder sin stilling.

Af en kort pressemeddelelse fremgår det, at man "ønsker en anden profil til stillingen, men anerkender Hosea Dutschkes store arbejde, og for i 16 år at have stået i spidsen for Sundhed og Omsorg."

Direktøren kom i vælten ovenpå Else-sagen, hvor skjulte optagelse viste horrible forhold på plejehjemmet Kongsgården i Viby. Både plejehjemmet og Aarhus Kommune blev politianmeldt efterfølgende.

- Det er ingen hemmelighed, at ældreområdet i Aarhus gennem et stykke tid har været præget af turbulens og dårlige sager.



- Vi får et stigende antal plejekrævende ældre, tidligere udskrivninger fra hospitalet, en presset økonomi og en svær rekrutteringssituation. Skal vi lykkes med det, så kræver det et solidt fundament bestående af netop tillid, åbenhed og læring, og jeg går nu i gang med at lede efter en direktørprofil, der sammen med 6500 dygtige medarbejdere kan føre det ud i livet, siger sundhedsrådmand Christian Budde (V) i pressemeddelelsen.

Hosea Dutschke har været direktør for sundhed og omsorg i 16 år.

Indtil der er fundet en ny direktør, vil vicedirektør Thune Korsager overtage ansvaret.