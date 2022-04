DF-afhopperne har skabt deres eget parti, som ikke er et parti

Bent Bøgsted, der har siddet i Folketinget i 20 år, gik i forbøn hos formanden, Henrik Dam Kristensen (S). De fik lov at blive i deres kontorer, hvis Karina Adsbøl og Dennis Flydtkjær (DF) byttede etage, så "gæssene" var samlet på anden sal, og Dansk Folkeparti på første.

Nu er aftalen, at de holder sig på hver sin etage.

Nogle af de gamle partikolleger taler de fint med. Andre hilser ikke.

De har fået skiftet alle låsene

Følelsen af at blive overvåget fortsatte også.

De fortæller samstemmende, at deres sidste tid i partiet var præget af, at der blev "kigget over skulderen og ind på kontorerne" for at se, hvem de holdt møder med. At nogle af Morten Messerschmidts "hjælpere" "sniger sig rundt og finder ud af, hvad der sker".

- Man har jo sommetider set nogen stå stille ude foran en dør. Har de stået og lyttet? Når man så kommer, begynder de at gå, siger Bent Bøgsted.

En konkret episode fik dem midt i marts til at udskifte låsene til deres kontorer. Ifølge TV 2s oplysninger blev en partiansat tæt på Morten Messerschmidt en weekend overrasket på et kontor, der ikke var hans.

Han beklagede til kontorets indehaver, der ikke længere er ansat i partiet, og forklarede, at han ledte efter et stik. Den forklaring blev senere ændret til, at han havde ledt efter slik.