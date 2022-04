Dansk energiselskab hæver prisen med næsten 50 procent

Der er tale om et midlertidigt tillæg, og Clever oplyser, at de vil genberegne tillægget hver fjerde måned, og at det frafalder, når elprisen finder tilbage til sit "normale leje".

Dækker ikke regningen

Clever er ejet af 600.000 andelsejere, og på deres hjemmeside står der da også, at "Vi deler omkostningen - for fremtidens skyld". Og sådan bør det ifølge virksomheden være, hvis "vi skal igennem det her sammen".

På nuværende tidspunkt svarer det månedlige tab ifølge Clever til investeringen i en stor, åben lynladestation, og tiltaget er taget for, at omkostningerne ikke påvirker hverken nuværende eller fremtidige udbygninger af ladenetværket.

Samtidig med indførslen af tillægget har kunderne fået mulighed for at skifte abonnement, sætte det i bero eller helt at opsige.