Dieselpriser presser busselskab - taber 20.000 kroner på en tur

Firmaet råder over 25 busser og har 12 fastansatte, og det påvirker selskabet, når de dyre dråber bliver endnu dyrere. Derfor har de set sig tvunget til at tage forbehold for prisstigninger på brændstof, når de laver aftaler om lange køreture.

- Vi bliver nødt til at tage forbehold for, at dieselpriserne kan stige, når vi giver et tilbud. Det er kunderne også forstående overfor, for de tanker jo også deres egen bil, siger Jørn Jensen, der er vognmand i DKBus.