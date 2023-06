Dagligvarebranchen vil optage samtaler og dele billeder af mistænkelige personer

Små mikrofoner i landets supermarkeder skal optage alle samtaler ved kassebåndet, hvis det står til en række prominente organisationer.

Dansk Erhverv har således været inde og foreslå for Folketingets Retsudvalg, at der skal indføres mere overvågning i landets butikker. Brancheorganisationen var mandsopdækket af handelsgiganterne Coop og Salling Group.

Forslaget skal forhindre kunder i at tale grimt til kassemedarbejderne, siger chefkonsulent i Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sedenmark, til branchemediet Dagligvarehandlen.dk.

- I forbindelse med corona sker der en adfærdsændring hos befolkningen. De begynder at blive mere aggressive i butikkerne, taler grimmere, opfører sig grimmere og begynder at stjæle mere, siger han.

Som en del af forslaget er også en udvidet overvågning af butikstyve, der skal muliggøre at dele billeder med andre butikker i dagligvarebranchen af mistænkelige personer i butikken.

For gengangere vil Dansk Erhverv gøre det muligt at indføre opholdsforbud i supermarkederne, som organisationen ønsker, at politiet skal håndhæve.

Kritiserer regler fra 2018

For at muliggøre billeddeling af mistænkelige personer kræver det, at Datatilsynet ændrer sin fortolkning af reglerne fra en lov i 2018, som også var et forslag fra Dansk Erhverv.

Dengang blev det netop muligt for supermarkederne at dele billeder af personer, som kæderne mistænkte for tyveri – uden at de var dømt eller blevet snuppet for butikstyveri, vel at mærke.

Lovændringen kom med fire krav for deling af billederne, såsom at hændelsen blev politianmeldt samme dag, og at optagelserne skulle vise personer, der ”formodes at have begået eller forsøgt at begå” kriminalitet.

Men nu kritiserer Dansk Erhverv så reglerne for at være for restriktive, fremgår det af den tipunktsplan, Dansk Erhverv har præsenteret for Folketingets Retsudvalg.



De vil have friere rammer til at dele billeder af personer, de mistænker for kriminalitet, fremgår det. Kritikken går specifikt på, at deres egenudviklede portal Crimestat ikke kan bruges til billeddeling med de nuværende restriktioner.

- Imidlertid var tilladelsen knyttet op på en række betingelser og krav, der de facto gør det umuligt at anvende tilladelsen, skriver de.

Derfor har Crimestat endnu ikke været i brug, lyder det fra Dansk Erhverv.