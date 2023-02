Christian Degn og kæresten blev gravide mod alle odds – hvordan kunne det lade sig gøre?

- Der er ikke den store chance for at lykkes på naturlig vis.

Nu sad han på Rigshospitalet for at få svaret, og ved siden af ham sad kæresten Trine Johst Vammen.

- Det her viser bare, at så længe, der er en sædcelle, der bevæger sig, og man har en, der er meget fertil som modsat part, så kan det lade sig gøre, siger Niels Jørgensen.

Han arbejder på Rigshospitalets afdeling for Vækst og Reproduktion og forsker i mænds sædkvalitet. Og ifølge ham er Christian og Trines historie et "ekstremt tilfælde".

Overlægen beskriver dog sandsynligheden som "meget, meget lille", men den er ikke udelukket.

- Hvis du køber en lottokupon, kan du jo godt vinde den store gevinst. Men du gør det ikke uge efter uge efter uge, siger han.

Lad nu være med at vente

Spørger man Christian Degn og Trine Johst Vammen selv, har de ikke mange svar, der kan forklare deres held.

I hvert fald ikke andet end at de hurtigt gik i gang med at prøve. Og at de tilmed var glade og nyforelskede – og altså ikke havde nået at miste håbet.

Deres søn blev undfanget på dampene fra venneparret Peter Mygind og Lise Mühlhausens sølvbryllup. Og faktisk var det lige netop dem, der rådede Christian Degn og Trine Johst Vammen til at droppen præventionen, kort efter de havde mødt hinanden.

Det råd er da også det eneste, som parret føler, de kan give videre. For som de siger, er det svært at rådgive andre til at have det samme held som dem.

- Men jeg vil sige, vær ærlige over for hinanden – og hvis I ved, at den ene vil have svært ved det, så lad nu være med at vente for længe, siger Christian Degn.