"Betydelig overdødelighed" i december – kan blive alvorligt, siger SSI

Kan blive alvorligt

Ifølge tallene fra SSI er der registreret over 24 dødsfald per 100.000 borgere i uge 50. Det er langt over det forventede og på niveau med sommeren 2021, hvor Danmark var lukket ned på grund af omfattende coronasmitte.

Lasse Vestergaard fortæller, at der er tale om et brat hop de sidste to uger, og at tallene "overrasker" SSI. Der er dog ikke grund til at råbe vagt i gevær – endnu.