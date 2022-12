Virologer advarer: Lad være med at holde jul med ældre, hvis du har symptomer

Om få dage går mange danskere hånd i hånd om juletræet og synger fællessang. And, sovs og brunede kartofler langes over middagsbordet, og senere forløses spændingen, når pakkerne under træet bliver åbnet, og gavegivere takkes med kram og kys.

Det er der intet i vejen for i år – med mindre man udviser symptomer på luftvejsinfektioner og skal holde jul med ældre eller sårbare.

Er det tilfældet, bør man blive hjemme, lyder opfordringen fra flere virologer og eksperter, som TV 2 har talt med. De siger samstemmende, at smitten med både coronavirus og influenza er stigende.

Glæd dig lige så meget, som du plejer, men...

Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at smitten med corona spreder sig i samfundet. Det, selvom antallet af registrerede coronasmittede faldt fra uge 49 til 50. Det skriver Statens Serum Institut i sin ugentlige tendensrapport.

Spredningen skyldes det kolde vejr, og at der er opstået nye undervarianter af omikron, der er bedre til at smitte mennesker på trods af vaccine og tidligere smitte, siger Henrik Ullum, der er direktør for Statens Serum Institut, til TV 2.

De nye varianter er ikke mere alvorlige end tidligere varianter, fastslår han.

Også smitten med influenza stiger lige nu.