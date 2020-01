Allerede i vikingetiden var hygge en dansk ting

Begrebet "hygge" opstod allerede i vikingetiden. Her er det vikingekampgruppen Ask, som på Godsbanen i Aarhus slås med stålsværd og skjold. Arkivfoto.

I dag tænder vi bare lyset, når det er mørkt, men vores forfædre måtte nøjes med det lys, de kunne hente fra deres bål. Derfor trak danskerne i vikingetiden indenfor for at hygge sig og holde lange fester i vintermånederne. Det fortæller antropolog Ane Jepsen til TV 2 Vejret.

- Man lavede det, man kunne lave uden at kunne se så meget rundt om bålet. Man har hygget sig med spil, druk og god mad, siger hun.

Aarhus var en vikingeby. Ved at trække "stregen" frem og tilbage kan du se, hvordan byen så ud for 1000 år siden sammenlignet med i dag.

Ud over det har vikingerne siddet med de arbejdsopgaver, der kan laves ved meget lidt lys.

- Man har også siddet og lavet sysler, som skulle laves. Så kvinderne har spundet, og mændene snittet og lavet andre små håndværk, som man har kunnet lave indendørs, forklarer Ane Jepsen.

Sad hjemme i mørket

Selvom vikingerne er mest berømte for at være handelsmænd samt ikke mindst at sejle på plyndringstogter og underlægge sig andre lande, var det kun de færrestes faste beskæftigelse. Og slet ikke om vinteren. Der blev de store skibe hjemme.

Ane Jepsen forklarer, at de simpelthen ikke var i stand til at lave tilstrækkelig varmt tøj til at bevæge sig ud på Nordsøen om vinteren, hvor Nordsøen også ekstra barsk og uforudsigelig.

- Man havde uld, skind og forskellige naturmaterialer, og det er simpelthen ikke nok til at kunne holde varmen på vej over Nordsøen i en åben båd. Så det holdt man sig til om sommeren, siger hun.

02:32 Arkæologer jubler over, at der er dukket en vikingegrav op midt i byen i forbindelse med gravearbejde i det centrale Aarhus. Der er i forvejen mange eksempler i jorden på Aarhus' fortid som bosted for vikingerne. Men vikingegrave har de aldrig set før. Videoen er fra 2018. Luk video

Derfor var folk hjemme gennem vinteren, og på vores del af kloden er det ensbetydende med lange, mørke vintre.

Og i vikingetiden var der ingen kunstig belysning at læne sig op ad. Det fik ifølge Ane Jepsen vikingerne til at trække sig sammen om bålet, og allerede dengang blev et senere meget kendt koncept introduceret.

- Ordet hygge er faktisk ældre, end man skulle tro, for vi kender det allerede fra vikingetiden, siger Ane Jepsen.

Dengang dækkede hyggen over at blive hjemme hos kvinderne og de varme skind med en dram i glasset. Og faktisk festede vikingerne igennem hele den mørke tid. De mente, det var med til at få Solen til at vende tilbage.

- Man skulle kunne se med det blotte øje, at lyset var vendt tilbage, før man holdt op med at feste. De festede mere eller mindre i to måneder, slutter Ane Jepsen.