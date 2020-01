Game of Thrones og Vikings trækker folk til museerne

Danske Nikolaj Coster-Waldau spillede en stor rolle i hitserien Game of Thrones, som sluttede sidste år. Foto: Caitlin Ochs/Reuters/Ritzau Scanpix

Når historiske serier som Game of Thrones og Vikings ruller over de store streamingtjenester, kan det mærkes på de østjyske museer.

Det fortæller publikumschef på Moesgaard Museum i Aarhus, Henrik Hatt, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har sommetider oplevet pludselige publikumstilstrøminger, som vi ikke har kunne forklare, bortset fra, at der i nøjagtig samme periode har kørt en stor tv-serie eller film, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, at de genererer en positiv historisk interesse og nysgerrighed, og det gælder både DR’s ”Historien om Danmark”, men også de store verdenshistoriske fortællinger, som for eksempel Pompei, som vi har en udstilling om for tiden.

Museum har fordoblet besøgstal

På Blicheregnens Museum i Kjellerup har de også oplevet fremgang. Faktisk fordoblede museet sine besøgstal i 2019 i forhold til året før.

Her har især en ny udstilling om slaget på Grathe Hede i 1100-tallet vakt de besøgendes interesse.

- Middelalderen er bare noget, der taler til os og vi kender Svend, Knud og Valdemar. Og så er det bare en blodig historie, og det er bare fedt, siger Marienne Gjørtz Hougaard, museumsinspektør på Blicheregnens Museum.

På Moesgaard Museum fortæller publikumschefen, at museet forsøger at udnytte interessen, som folk får fra populære film og serier.

- Vi har spillet lidt på det. Tidligere har vi haft Nikolaj Coster-Waldau til at lægge stemme til en viking i udstillingen, og der har vi da tænkt over, hvilken rolle han har spillet i andre sammenhænge (Jaime Lannister i Game of Thrones, red.), siger Henrik Hatt.