Aftale med privathospitalerne - nu skal de lange ventelister til livs

Det oplyser indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) på et pressemøde lørdag formiddag.

- Det er en "noget for noget"-aftale, vi har indgået, og som jeg på vegne af regeringen er rigtig glad for, at vi lykkedes med at indgå i fællesskab, siger hun.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Danske Regioner og privathospitalernes brancheorganisation, Sundhed Danmark. Den vil give privathospitalerne mulighed for at udføre specialoperationer, de ikke tidligere havde lov til at udføre.



Skal give rabat

Det indebærer for privathospitalerne, at de i 2023 skal give det offentlige en rabat på 12 procent for behandling, og at rabatten i 2024 falder til ti procent, oplyser Sophie Løhde.

- Det vil betyde en prisreduktion for det offentlige sygehusvæsen på et trecifret millionbeløb og dermed også bidrage til at sikre, at vi kan få mest mulig sundhed for pengene, siger hun.



Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi hos SDU, håber ikke, at rabatterne mindsker privathospitalernes lyst til at overtage operationer fra det offentlige.

- Vores offentlige sygehuse kan simpelthen ikke følge med for tiden. Man må gå ud fra, at når privathospitalernes brancheorganisation er gået med til det her, er det fordi der er luft til det i økonomien, siger han til TV 2.

Fast track-model

Aftalen indebærer også som noget nyt, at privathospitalerne får mulighed for at byde ind på en række specialiserede behandlinger, som de i dag er afskåret fra.

Ifølge Sophie Løhde vil aftaleparterne benytte en såkaldt "fast track-model", hvor privathospitalerne organiseret under Sundhed Danmark og regionerne hver især skal byde ind med de områder, hvor problemerne med ventelister er værst.

Dernæst skal de private sygehuse, som formår at levere op til kvalitetskravene, bringes i spil, så patienterne kan komme hurtigere til.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Tiltaget kommer til at have en positiv effekt på ventelisterne, mener Jes Søgaard.



- Det vil nok tage et par år, før vi kommer helt i land, men lige nu er der mellem 80.000 og 90.000 danskere, der står på en venteliste, og det er alt for mange. Mange af dem har det rigtig dårligt, og der er risiko for forværring, fortæller han.

Svær aftale

Til stede på pressemødet var også Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner, og Michael Gram Kierkegaard, næstformand i Sundhed Danmarks bestyrelse.

Begge finder aftalen nødvendig.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det ikke er en nem aftale for os at indgå, men det er en rigtig aftale, som vi i branchen har bred opbakning til, siger Michael Gram Kierkegaard.

Har tidligere mødt kritik

TV 2 har tidligere fortalt flere historier om, hvordan de lange ventelister påvirker adskillelige danskere.

Blandt andet 19-årige Marie-Louise Rasmussen, som stod mellem valget om at vente to år på en operation i hoften eller skaffe 120.000 kroner for at få lavet samme behandling på et privathospital.

At de private sygehuse indtil nu ikke har fået lov til at lave operationer for det offentlige danske sundhedsvæsen har mødt kritik fra både patienter og eksperter.

Især fordi det er mere end seks år siden, at Sundhedsstyrelsen åbnede en ansøgningsrunde, hvor privathospitalerne kan søge om at blive godkendt til foretage såkaldte højt specialiserede operationer – operationer, som den nye aftale altså nu vil gøre tilgængelige i privat regi.