Årets første meteorologiske forårsdag er i hus

Over to uger senere end gennemsnittet

I et forsøg på at finde ud af, hvornår det vejrmæssigt egentlig er forår, valgte TV 2 Vejret i 2022 at indføre begrebet forårsdag.

En forårsdag er defineret som den første dag på året, hvor temperaturen når 15 grader eller derover.

- Vi har en tradition på TV 2 Vejret for at bruge definitioner på specielt vejr. Vi bruger i forvejen blandt andet meteorologiske sommerdage, badedage og løvfaldssommer. Det er pejlemærker for vejret og giver os endnu et redskab til både formidling og at se ændringer i vejr og klima, lød forklaringen fra Peter Tanev, redaktionschef på TV 2 Vejret.

Sidste år nåede vi 15 grader første gang 22. marts, hvilket ifølge gennemsnittet fra det seneste årti, 2011 til 2020, var meget normalt.

I denne periode er gennemsnitsdatoen for første meteorologiske forårsdag nemlig 24. marts.

Dermed er den første forårsdag i 2023 faldet over to uger senere end normalt.

For to år siden passerede vi allerede 15 grader 22. februar. Så tidligt er det aldrig sket før i de knap 150 år, der er målt temperaturer hos DMI.