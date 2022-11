Mange klager over p-bøder - nu tager citychef affære

- Det er pisseirriterende for at sige det på godt jysk.

Sådan lyder det fra citychef i Horsens, Michael Kongsmark.

Årsagen til udfaldet skal findes i de sidste par dages historier om p-bøderegn i Horsens.

Og nu frygter citychefen altså, at historierne kan skade byens ry.

- Horsens har for år tilbage haft et dårligt ry (på grund af fængslet, red). Nu skal vi ikke til at have et dårligt ry på grund af det her, fortæller citychef Michael Kongsmark.