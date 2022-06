Familie mistede deres fireårige fighter til kræft - tropper stadig op til indsamlinger

- Vi forsøgte at fokusere på, at vores to andre drenge skulle have så normal en hverdag som overhovedet muligt. I starten havde vi nogle venner til at hjælpe med at at passe dem og sørge for at de kom i børnehave. Der var meget koordinering, fortæller Tina Teglgaard Adamsen.

Med mange timer væk fra hinanden som familie gav det dengang ekstra god mening at samles med både venner og familie i et døgn til Stafet For Livet. Det var der mange andre, der også syntes.

- Vi blev overvældet over, hvor mange der havde lyst til at deltage, siger Tina Teglgaard Adamsen.