Svømmer i ledige vaccinetider: Nu skrues der op for 'drop in'

De mange ledige tider står i skærende kontrast til antallet af invitationer til vaccination, som regionen regner med at sende ud i samme periode. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det i Region Midtjylland planen at invitere sammenlagt 39.239 borgere i uge 1 og 2 til deres stik.

Allerede fra midten af januar er det dog planen, at Region Midtjylland og de andre regioner skal skrue ned for antallet af tider til vaccination. Det bekræfter Sundhedsstyrelsen over for DR.

På landsplan vil der fremover være mulighed for at vacciner 400.000 i uge mod 1.000.000 før jul.