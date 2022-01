Farlige giftstoffer fundet ved stor fabrik

24. juli 2021 tager Danak en stikprøve af spildevandet ved Kronospan efter en mindre brand. Her bliver der blandt andet fundet 20 nanogram per liter af stoffet PFOA, mens den anbefalede grænseværdi i drikkevand for PFOA inkl. tre andre stoffer er to nanogram pr. liter. Foto: Miljøstyrelsen