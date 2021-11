Stort fald i alvorlige trafikulykker

Det måske heller ikke nogen overraskelse, at det er i aldersgruppen af studerende og erhvervsaktive, at antallet af dræbte og tilskadekomne er faldet mest. På landsplan var der 18 procent færre dræbte og tilskadekomne for personer i alderen fra 18-54 år i 2020 i forhold til gennemsnittet for de foregående fem år.

- Det hænger sandsynligvis sammen med, at mange har arbejdet hjemme store dele af året, og at de videregående uddannelser har haft meget virtuel undervisning. Det betyder, at de 18-54-årige har haft mindre transport til og fra arbejde eller studie, end de plejer, siger afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.