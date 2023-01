Tabte stort på spekulation i elpriser - nu får kunderne ekstraregning

Energiprisernes efterfølgende himmelflugt har udløst et kæmpetab, der samlet set beløber sig til et trecifret millionbeløb.

- Vi var uheldige at rende ind i de der kæmpe energiprisstigninger. Det var jo det, der gjorde, at tabet blev, som det blev. Det burde slet ikke have været muligt med så store tab, siger Poul Kristensen, formand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, der har tabt ca. to mio. kr. som følge af spekulationen.

- Til syvende og sidst er det forbrugerne, der kommer til at betale for det. Hvis man gør det op på den enkelte forbruger, så er det måske 2500-3000 kr., siger formanden fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, som leverer fjernvarme til en håndfuld mindre landsbyer på det sydlige Mors.

Tabet er resultatet af en tvist i konkursboet Dansk Kraftvarme Kapacitet, hvor syv jyske fjernvarmeselskaber har stået på skyldnersiden, mens det norske statsejede elselskab Statkraft har stået på kreditorsiden.