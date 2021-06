Skraldemand måtte tømme sin lastbil midt på vejen, da der pludselig var ild i affaldet

En snarrådig skraldemand valgte ved middagstid at tømme sin vogn for affald midt på Galgebakkevej ved Demstrup nord for Kjellerup.

Det skete for at redde lastbilen, da der pludselig var gået ild affaldet under tømningen af beholdere med plast og metal i området, fortæller Anders Dahl Jensen, indsatsleder hos Brand & Redning Midtvest.

- Det var godt tænkt af ham, for det brændte kraftigt i affaldet, da vi nåede frem.

- Det lykkedes ham næsten at få alt det brændte affald læsset af, men en sensor i lastbilen forhindrede ham i at tømme det hele, og derfor gik vi i gang med at efterslukke med det samme, siger Anders Dahl Jensen.