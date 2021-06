Narkopåvirket indbrudstyv slingrede af sted og påkørte politibil

Det blev hurtigt klarlagt, at bilen var stjålet tidligere på natten fra et pizzeria i det centrale Randers - hvor der også var begået et indbrud.

I bilen fandt politiet ligeledes tyvekoster fra det indbrud.

Den 30-årige mand er nu sigtet for indbrud, biltyveri, narkokørsel, kørsel uden førerret og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Derudover er han også sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer, da han havde lidt amfetamin på sig.