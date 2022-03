Politiet leder fortsat efter 14-årig pige

Politiet oplyser, at de har en formodning om, at den 14-årige pige kan være i Holstebro eller i omegnen af Holstebro.

- Så jeg vil gerne appellere til, at folk i især det område er mere opmærksomme, siger vagtchef Anders Bøje Hansen og uddyber, at de gerne vil have et livstegn fra pigen selv eller nogen der kender eller har set hende.

Mangler noget at gå efter

14-årige Sajedeh Jebreili fra Silkeborg kom ikke hjem fra skole som planlagt fredag, og da forældrene kontaktede skolen, viste det sig, at hun slet ikke havde været i skole den dag.