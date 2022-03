14-årig pige gik i skole og forsvandt: Politiet beder om hjælp til at finde hende

Det sidste siger vagtchefen med henvisning til Mia-sagen, hvor en 22-årig kvinde blev samlet op i en bil og derefter dræbt.



- Vi tror indtil videre, at hun er taget et sted hen af fri vilje, og så håber vi, at dem, hun er hos, kontakter os, når de ser efterlysningen, siger Anders Bøje Hansen.