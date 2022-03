Vanvidsbilist: Politiet jagtede mand fra Randers til Hobro

Flugtbilisten nåede at tilbagelægge næsten 30 kilometer i høj hastighed, fortæller Dion Emdal, vagtchef hos Østjyllands Politi.

- Eftersættelsen forløber over 20 minutter og ender oppe i Hobro, hvor den bliver stoppet af Nordjyllands Politi ved hjælp af stop sticks - en slags sømmåtter, siger vagtchefen.



Høj hastighed og stoffer

I bilen befandt der sig tre mænd, herunder føreren, der er i slutningen af 20'erne. Han er sigtet for at køre under indflydelse af euforiserende stoffer og vanvidsbilisme.

- I forbindelse med eftersættelsen er der en hastighedsovertrædelse, der gør, at vi har beslaglagt bilen med henblik på konfiskation, siger Dion Emdal.

Lørdag søger politiet vidner til episoden, der har set noget eller har været udsat for fare under jagten. Politiet kan kontaktes på telefon 114.