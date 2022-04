Politiet advarer mod stor fest: - Vi har dårlige erfaringer

Området har nemlig oplevet at tiltrække grupperinger, der opsøger slagsmål eller personer, der ønsker at sælge stoffer.

Odden er desuden mørklagt, og der er fare for at man falder i vandet.

En ulykke, der venter på at ske

Derfor har området også før været omtalt og er et samtaleemne for de omkringboende.

Nogle af dem frygter nemlig det værste.

- De her fester er bekymrende, for de foregår nogle gange i sådan nogle kaosramte tilstande. Jeg frygter, at det en dag går galt, for det er en dårlig cocktail med unge mennesker, alkohol, mørke og så vand, fortæller Camilla Damsgaard Bjørnbak, der er nabo til Odden.