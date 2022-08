Politi løslader tre i sag, hvor 54-årig fik skåret hals over

Men efter mere end et halvt år i arresten har Midt- og Vestjyllands Politi nu vurderet, at der ikke længere er grundlag for at holde de tre varetægtsfængslet.

- Sagen efterforskes stadigvæk aktivt. Der er en del efterforskning i sagen, siger Tue Nissen, der er leder af centralefterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Varetægtsfængsling kan blandt andet ske i sager, hvor en dommer vurderer, at den sigtede kan påvirke efterforskningen, hvis vedkomne er på fri fod.

Nægter sig skyldige

Tue Nissen ønsker ikke at gå i detaljer med den konkrete sag, men oplyser, at de tre løsladte fortsat er sigtede i sagen.

Midt- og Vestjyllands Politi har tidligere fortalt, at sagen trækker tråde til misbrugsmiljøet i Silkeborg.

Ved et grundlovsforhør i januar kom det desuden frem, at offeret havde fået flere stik i brystet og nakken.